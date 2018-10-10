Ковальчук забросил первую шайбу после возвращения в НХЛ

Российский нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук записал на свой счет первую шайбу после возвращения к выступлениям в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Видео гола размещено в Twitter-аккаунте клуба.

35-летний Ковальчук открыл счет в матче против «Виннипег Джетс» уже на седьмой минуте матча. Голевые передачи исполнили Дрю Даути и Алекс Иаффало.

Ковальчук подписал контракт с «Кингз» летом 2018 года. До этого он шесть лет выступал за петербургский СКА, в составе которого дважды выиграл Кубок Гагарина. В НХЛ долгое время выступал за «Атланту Трэшерз» и «Нью-Джерси Девилз».

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