Ковальчук оценил величие США и России

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук высказался об отношениях между Россией и США. Слова спортсмена приводит ESPN.

«Для меня главное — спорт. Я остаюсь в стороне от политики. Прямо сейчас ситуация тяжелая. Но я думаю, что чемпионат мира по футболу показал, какой страной является Россия. Мы очень открыты. Мы всем желаем добра. Все эти санкции... Я надеюсь, что однажды это пройдет, и наши президенты поймут кое-что», — отметил Ковальчук.

Он продолжил развивать мысль о том, что США и Россия — великие державы, которые должны работать вместе. «Многие люди используют спорт ради политики, но я все равно остаюсь в стороне. США — великая страна. Как и Россия. Так что наслаждайтесь жизнью и будьте счастливы», — заявил спортсмен.

Ковальчук перешел в «Кингз» летом 2018 года. До этого он шесть лет выступал за санкт-петербургский СКА, с которым дважды выиграл Кубок Гагарина. В НХЛ долгое время выступал за «Атланту Трэшерз» и «Нью-Джерси Девилз».

В составе сборной России Ковальчук в феврале 2018 года стал олимпийским чемпионом. Также на его счету две победы на чемпионатах мира.

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