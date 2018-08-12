В МОК усомнились в необходимости хоккея на Олимпиаде

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель рассказал о перспективах мужского турнира по хоккею на Олимпиаде-2022, которая пройдет в Пекине. Об этом сообщает спортивный журналист TSN Горд Миллер в своем Twitter-аккаунте.

Фазель утверждает, что в Международном олимпийском комитете (МОК) рассматривают различные реформы хоккейного турнира. Наиболее радикальным вариантом является отказ от проведения соревнований по данному виду спорта.

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Кроме того, в МОК обсуждается проведение турнира по хоккею для спортсменов до 23 лет. На Играх-2022 также могут отказаться от приглашения хоккеистов из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) или, напротив, договориться о проведении турнира только между спортсменами из-за океана.

На Олимпиаде в Пхенчхане победу в мужском турнире по хоккею праздновали российские хоккеисты. В финале они обыграли сборную Германии со счетом 4:3.

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