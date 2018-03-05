Хоккей предложили сделать летним видом спорта

Комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэри Беттмэн предложил проводить хоккейный турнир на летних Олимпийских играх. Его слова приводит Sportsnet.

«Хоккей дебютировал на Олимпиаде в 1920 году — на летних Играх. Нужно будет поговорить с хоккеистами, но, думаю, они скажут, что хотят играть. Я готов их поддержать», — заявил Беттмэн.

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Комиссар НХЛ также отметил, что ранее разговоры о проведении хоккейного турнира на летней Олимпиаде вызывали насмешку у представителей Международного олимпийского комитета (МОК), однако теперь ситуация изменилась.

На Олимпиаде в Пхенчхане не было игроков НХЛ, так как лига в апреле 2017-го отказалась отпускать хоккеистов в Южную Корею и составила календарь без перерыва на соревнования. Это случилось из-за того, что МОК отказался компенсировать НХЛ финансовые потери от участия спортсменов в Играх.

Золотые медали олимпийского хоккейного турнира в Пхенчхане завоевали российские хоккеисты. В финале они переиграли сборную Германии со счетом 4:3.

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