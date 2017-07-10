Ковальчук назвал причину отказа от переезда в НХЛ

Нападающий петербургского СКА Илья Ковальчук рассказал, почему отказался от продолжения карьеры в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Его слова в понедельник, 10 июля, приводит «Советский спорт».

«Я и не вел переговоры с "Нью-Джерси". Как только узнал, что НХЛ не поедет на Олимпиаду, сразу сказал агенту, что еду на год в Петербург. Начали разговаривать по контракту в конце июня — речь о публикации календаря регулярного чемпионата НХЛ, в котором лига подтвердила то, о чем заявила еще в апреле: паузы на Олимпийские игры не будет», — заявил Ковальчук.

10 июля появилась информация, что 34-летний Ковальчук продлил контракт со СКА еще на один сезон. Ранее сообщалось об интересе к россиянину со стороны ряда клубов НХЛ, фаворитом в борьбе за форварда считался «Нью-Джерси Девилс», за который он выступал с 2010 по 2013 год.

30 мая комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн заявил об окончательном отказе Лиги отправлять игроков на Олимпиаду. Причина — нежелание представителей Международного олимпийского комитета (МОК) идти навстречу руководству НХЛ в вопросе компенсаций за участие игроков в соревнованиях.

Ковальчук играет за СКА с 2013 года. В составе санкт-петербургского клуба он стал двукратным обладателем Кубка Гагарина (2015, 2017).

