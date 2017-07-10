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Хоккеист Ковальчук остался в России

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Илья Ковальчук
Илья Ковальчук

Российский хоккеист Илья Ковальчук подписал контракт с санкт-петербургским СКА. Об этом сообщается на сайте клуба.

Соглашение с 34-летним нападающим рассчитано на один сезон.

2 июня сообщалось, что Ковальчук отказался от перехода в клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ), так как намерен сыграть за сборную России на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.

В апреле руководство НХЛ решило не пускать хоккеистов лиги на Олимпийские игры.

Ковальчук покинул НХЛ в 2013 году, уйдя из «Нью-Джерси». В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) он дважды выиграл Кубок Гагарина в составе СКА (2015 и 2017). В прошлом сезоне на его счету 78 очков в 60 играх за петербургский клуб. Срок контракта Ковальчука со СКА истек 30 апреля.

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