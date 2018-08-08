Российский тренер порассуждал о китайском хоккее и вспомнил об обезьянах в цирке

Бывший российский нападающий Алексей Ковалев, работающий помощником главного тренера в китайском хоккейном клубе «Куньлунь», рассказал о том, как можно работать с игроками из Поднебесной. Слова специалиста приводит «Спорт-Экспресс».

«Все можно прокачать. Главное, чтобы желание было. Научить всему можно. Если медведи и обезьяны на велосипедах в цирке ездят, то и китайцев можно играть в хоккей научить», — заявил Ковалев.

Специалист также порассуждал о том, что китайским игрокам нужно «добавить в понимании игры». «У них есть техничные игроки, но в основном все завязано на работоспособность. Они много тратят энергии, работая на льду, не понимая, что эта энергия быстро уходит. А заменить ее они ничем не могут. Но если им добавить правильного мышления, понимания, как использовать свою энергию, тактических навыков, тогда они начнут видеть игру по-другому и будут правильно использовать свои физические данные», — подчеркнул россиянин.

Клуб «Куньлунь» был создан в 2016 году, в настоящий момент он выступает в Континентальной хоккейной лиге. В составе команды числятся 16 китайцев и 18 иностранцев. Ковалев вошел в тренерский штаб в мае.

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