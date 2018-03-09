Канадец из КХЛ посчитал странным жертвоприношение на льду в Астане

Канадский нападающий Жильбер Брюле, выступающий за клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Куньлунь Ред Стар», рассказал, что чувствовал, когда узнал о том, что в Ледовом дворце Астаны был зарезан баран. Слова спортсмена передает агентство Assotiated Press.

«Жертвоприношение, которое совершили в "Барысе", — одна из самых странных вещей, которую я когда-либо слышал, честно. Я не мог поверить, когда узнал об этом», — рассказал Брюле.

Церемония жертвоприношения прошла в Астане в декабре. Баран был зарезан на площадке Ледового дворца. Представители «Барыса» заявили, что обряд был проведен по просьбе самих игроков.

31-летний Брюле выступает за «Куньлунь» с 2017 года, при этом в КХЛ он перебрался в 2014-м, пополнив состав «Автомобилиста». За годы карьеры он играл за несколько клубов Национальной хоккейной лиги. В составе сборной Канады выиграл бронзовые медали Олимпийских игр 2018 года.

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