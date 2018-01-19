СКА досрочно выиграл регулярный чемпионат КХЛ

Санкт-петербургский СКА досрочно выиграл регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Питерцы оказались недосягаемыми для московского ЦСКА, который ранее 19 января проиграл уфимскому «Салавату Юлаеву» со счетом 1:2. В активе армейцев после 52 игр осталось 118 очков, СКА набрал на 14 баллов больше. В рамках регулярного чемпионата командам осталось провести по четыре встречи.

В плей-офф Кубка Гагарина, который стартует 3 марта, выйдут по восемь лучших команд из Восточной и Западной конференций. СКА является действующим обладателем трофея. В прошлом сезоне команда завоевала кубок во второй раз в истории.

В октябре питерский клуб установил рекорд КХЛ по протяженности победной серии. Армейцы выигрывали на протяжении 20 матчей. Серию прервал ХК «Сочи» 11 октября.

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