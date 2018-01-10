Российский хоккеист напился и избил жену одноклубника на корпоративе

Хоккеисты омского «Авангарда» Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) устроили массовую драку на новогоднем корпоративе. Об этом сообщает портал Sports.ru

По информации издания, российский нападающий Михаил Фисенко избил белоруса Андрея Стася. Жена Стася, бывшая гимнастка Валерия Курильская попыталась разнять мужчин, однако получила удар в лицо от защитника Максима Чудинова.

В итоге инцидента белорусу пришлось вызывать скорую помощь, а сотрудники ресторана «Оскар», в котором проходило мероприятие, «отмывали лужи крови с пола».

Причиной драки хоккеистов называют конфликт игроков с белорусским тренером Андреем Скабелкой, которого команда пыталась уволить из клуба. Стась отказался участвовать в заговоре против наставника, отмечает Sports.ru

Скабелка был отправлен в отставку 29 декабря 2017 года. По информации пресс-службы омской команды, 46-летнего специалиста уволили из-за неудовлетворительных результатов.

«Авангард» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, имея в активе 80 очков после 49 матчей.

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