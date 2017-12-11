Игроки «Манчестер Сити» решили пошуметь и подрались с недовольным Моуринью

Игроки «Манчестер Сити» шумно праздновали победу в дерби с «Манчестер Юнайтед», что вызвало недовольство главного тренера манкунианцев Жозе Моуринью. Об этом сообщает Goal.com.

После поединка, который состоялся на стадионе «Олд Траффорд» и завершился со счетом 2:1 в пользу гостей, «горожане» слушали громкую музыку и пели. Тренер посчитал это неуважением и на португальском языке попросил их вести себя тише. В результате бразильский вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон вступил с Моуринью в конфликт, в который оказались вовлечены и другие игроки и тренеры.

Возникла драка. Микель Артета, помощник главного тренера «горожан» Пепа Гвардиолы, получил рассечение брови, а в Моуринью кинули бутылкой с водой.

После этой победы «Манчестер Сити» набрал 46 очков и оторвался от принципиального соперника на 11 баллов. «Горожане» лидируют в турнирной таблице Английской премьер-лиги. «Юнайтед» занимает вторую строчку.