Спорт
 

СКА установил рекорд КХЛ

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Санкт-петербургский СКА установил рекорд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по числу побед подряд в рамках регулярного чемпионата. Об этом сообщается на сайте турнира.

В пятницу, 6 октября, команда на своей площадке обыграла «Сибирь» из Новосибирской области со счетом 3:2. В составе СКА заброшенными шайбами отметились Сергей Плотников, Динар Хафизуллин и Евгений Кетов. Гости ответили голами Йонаса Энлунда и Симона Энеруда.

Эта победа стала для питерцев для 19-й подряд в 19 играх регулярного чемпионата. Таким образом, подопечные Олега Знарка перекрыли достижение омского «Авангарда», который выиграл 18 матчей кряду в сезоне-2010/11.

В прошлом сезоне СКА выиграл Кубок Гагарина, в финальной серии обыграв магнитогорский «Металлург» с общим счетом 4:1. Клуб завоевал трофей во второй раз в истории. Впервые армейцы стали обладателями Кубка Гагарина в сезоне-2014/15, обыграв в финале казанский «Ак Барс».

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