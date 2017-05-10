СКА подписал контракт с обладателем Кубка Стэнли

Санкт-петербургский хоккейный клуб СКА подписал контракт со шведским защитником Давидом Рундбладом. Об этом сообщается на странице российской команды в Twitter.

Соглашение рассчитано на один год. Последним клубом 26-летнего игрока был швейцарский «Цюрих Лайонс», за который он выступал в 2016 году. С 2013 по 2016 годы Рундблад выступал за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Чикаго Блэкхокс» и в 2015-м завоевал в составе этого клуба «Кубок Стэнли».

В 2011 году Рундблад завоевал в составе сборной Швеции серебряную медаль чемпионата мира.

СКА в сезоне-2016/17 завоевал Кубок Гагарина.