Форвард СКА Шипачев уедет в НХЛ

Нападающий сборной России Вадим Шипачев подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) из Лас-Вегаса «Вегас Голден Найтс». Об этом сообщается на сайте команды.

Договор с 30-летним форвардом рассчитан на два года. По условиям соглашения Шипачев, подписавший контракт в качестве свободного агента, будет зарабатывать в среднем 4,5 миллиона долларов за сезон.

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В настоящий момент Шипачев находится в расположении сборной России, которая в пятницу, 5 мая, матчем со Швецией начнет выступление на чемпионате мира 2017 года.

Последним клубом хоккеиста был петербургский СКА, с которым он дважды стал обладателем Кубка Гагарина (2015, 2017).

Клуб из Лас-Вегаса был принят в НХЛ в июне прошлого года. Команда начнет выступать в лиге со следующего сезона в Тихоокеанском дивизионе Западной конференции. На данный момент «Голден Найтс», помимо Шипачева, заключил контракт еще с одним хоккеистом — 21-летним канадским нападающим Ридом Дюком. Этим летом будет проведен драфт расширения, где «Вегас» сможет доукомплектовать состав. Клуб выберет по одному игроку в каждой из 30 команд НХЛ.