Саммит большой шестерки

В пятницу стартует очередной чемпионат мира по хоккею. Сборная России, традиционный фаворит соревнований, выйдет на лед в первый же день соревнований. Первый экзамен у команды Олега Знарка достаточно сложный — сильно помолодевшая сборная Швеции. О раскладах и интригах 81-го мирового первенства — в материале «Ленты.ру».

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Подопечные Олега Знарка выступят в группе А вместе со сборными Швеции, США, Словакии, Германии, Латвии, Дании и Италии. Уже 5 мая российская команда сыграет со шведами в немецком Кельне. Именно в этом городе пройдут все матчи группы, в которую попала сборная России.

Команды из подгруппы В: Канада, Финляндия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Словения, Белоруссия и Франция, все встречи сыграют в Париже.

Сборные, занявшие первые четыре места, выйдут в четвертьфинал. Последние команды каждой группы покинут высшую лигу и не примут участия в следующем чемпионате мира. Исключение составляет сборная Дании, так как она — хозяйка следующего турнира, поэтому в финальную стадию квалифицируется напрямую. Финальный матч чемпионата мира по хоккею пройдет в Кельне 21 мая.

Фавориты

В числе главных претендентов на победу специалисты выделяют шесть сборных. Последние два чемпионата мира выиграли канадцы. «Кленовые» и на сей раз главные претенденты на победу, хотя в Европу они прислали далеко не самый сильный состав. Из действительно звездных фамилий можно выделить Клода Жиру, Мэтта Дюшейна, Уэйна Симмондса, Джеффа Скиннера, Марка Шайфли. Понятно, что игроков уровня Сидни Кросби в Европе мы не увидим, но средний уровень канадских хоккеистов настолько высок, что победы от них можно ждать на любом турнире.

Олег Знарок Фото: Ярослав Неелов / РИА Новости

Высоко котируются и шансы сборной России. Состав Олег Знарок собрал рабочий, способный бороться за золото. Капитаном выбран форвард магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин. Ассистентами 36-летнего форварда стали хоккеисты петербургского СКА Вадим Шипачев и Антон Белов. В расширенный состав попали семь игроков из НХЛ: вратарь Андрей Василевский («Тампа»), защитники Алексей Береглазов («Нью-Йорк Рейнджерс») и Иван Проворов («Филадельфия»), а также нападающие Никита Кучеров («Тампа»), Владислав Наместников («Тампа»), Артемий Панарин («Чикаго») и Роман Любимов («Филадельфия»). Остальные игроки представляют команды КХЛ.

Этот состав можно назвать оптимальным с большой натяжкой. Из-за травм турнир пропустят нападающие Илья Ковальчук и Павел Дацюк, по другим причинам — вратарь Сергей Бобровский и форвард Александр Радулов. Последний, как и в прошлом году, отказался играть в команде Олега Знарка на чемпионате мира. Если тогда причиной послужила травма, то сейчас форвард «Монреаль Канадиенс» просто проигнорировал вызов, сославшись на отсутствие времени, которое необходимо для подписания нового контракта с одним из клубов НХЛ. Нынешнее соглашение с «Канадиенс» истекло вместе с окончанием регулярного первенства.

Сам Знарок отнесся к этому философски, хотя и не без раздражения. «Александра мы пригласили на чемпионат, он не приехал. Мы собрались по другому поводу, лишние вопросы не планируем обсуждать. Здесь все ребята — бойцы, они будут грызть лед. Они будут биться за медали. Таких вопросов больше не задавайте», — приводит слова тренера «Чемпионат.com».

На данный момент нет в команде и самых известных россиян Александра Овечкина и Евгения Малкина — их «Вашингтон Кэпиталс» и «Питтсбург Пингвинс» продолжают выяснять отношения в Кубке Стэнли друг с другом. Пока счет в серии 3:1 в пользу команды Малкина. Поэтому приезд в сборную Овечкина, Кузнецова и Орлова по ходу турнира вполне вероятен.

При этом Знарок в интервью «Советскому спорту» подчеркнул, что пока не думает об игроках из НХЛ.

«Мы надеемся на тех ребят, которые находятся здесь. А в НХЛ идет плей-офф, поэтому пока мы ни на кого не рассчитываем», — отметил специалист.

Много энхаэловцев на этот раз окажется в шведской сборной — 17. По мнению ряда экспертов, именно скандинавы будут главными конкурентами россиян и канадцев в борьбе за самые высокие места. У шведской команды очень впечатляет защита, в частности Оливер Экман-Ларссон из «Аризона Койотс» и Виктор Хедман «Тампа-Бэй Лайтнинг» — игроки топ-класса. Молодое нападение «Тре Крунур» также вполне конкурентоспособно.

Американцы традиционно отправили на чемпионат мира молодых. Средний возраст сборной США — 21-22 года. При этом недооценивать звездно-полосатых все же нельзя, так как почти все отправившиеся на мундиаль игроки представляют НХЛ, пусть и не первые звенья не самых сильных команд.

К числу фаворитов можно причислить и финнов, взявших серебряные медали в 2014 и 2016 годах. В этот раз их состав будет чуть слабее, чем прошлый: не будет таких сильных игроков, как Гранлунд, Юси Йоккинен, Лайне и Микко Койву, но все же уровень финской сборной по-прежнему высок. Почти все игроки Суоми представляют две сильнейшие лиги мира — НХЛ и КХЛ.

Александр Радулов Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Шестикратные чемпионы мира чехи также приехали на мундиаль за медалями. Символично, что финал чемпионата мира пройдет в Кельне — в городе, где чешская команда последний раз завоевала золотые медали. Тогда в решающем матче турнира 2010 года обыграна была команда России, возглавляемая Вячеславом Быковым. На последних четырех мировых чемпионатах чехи до наград не добирались, но в этом году их состав ни в чем не уступает ни финскому, ни американскому, ни даже шведскому.

Сделать чемпионат мира снова великим

Предстоящий чемпионат мира будет интересным и особенным еще по одной причине. Из-за отказа НХЛ отпустить игроков на Олимпиаду-2018, мировое первенство неожиданно получило статус главного международного соревнования в мире. Во всяком случае, представительство сильнейшей Лиги планеты на мундиалях будет шире, чем на Олимпийских играх, которые проходят в феврале — в самый разгар сезона НХЛ.

Сборная России три года подряд занимала на мировых первенствах призовые места. Начиная с 2008 года, россияне четыре раза были первыми, дважды вторыми и единожды (в 2016 году в Москве) бронзовыми призерами. Чемпионат мира при всех его недостатках — турнир с почти вековой историей, который всегда получается увлекательным. Наверняка не станет исключением и чемпионат 2017 года, который пройдет с 5 по 21 мая в Кельне и Париже.

Мнение эксперта

Ожиданиями от турнира с «Лентой.ру» поделился олимпийский чемпион Игр-1988 в составе сборной СССР, обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский.

«У сборной России одна задача — завоевать золотые медали. Шансы на победу у нашей команды самые предпочтительные. У нас лучшие игроки в Европе, к тому же подъехали сильные хоккеисты из НХЛ, на которых рассчитывают тренеры. Не считаю, что в этом году состав у нашей команды слабее чем на предыдущих первенствах», — отметил Каменский.

Специалист также отреагировал на решение Радулова, отказавшегося от выступления за российскую команду на чемпионате мира.

«Трудно голословно что-то утверждать, нужно знать все детали ситуации. Он очень хороший игрок, не готов осуждать его решение», — добавил Каменский.

Что говорят букмекеры

Специалисты в бизнесе прогнозов главным фаворитом считают сборную Канады, победа которой оценивается с вероятностью в 30 процентов. Команда Олега Знарка, получившая усиление из НХЛ, идет следом. Шансы сборной России оценены в 20 процентов. Коэффициентом 5,0 оценили аналитики вероятность триумфа сборной Швеции (шансы — 15 процентов).

Аутсайдером турнира считается команда Италии. Коэффициент, что эта сборная станет чемпионом мира, составляет 700,0.