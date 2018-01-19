Клуб КХЛ сделал из игроков офисных работников

Руководство хоккейного клуба «Адмирал» (Владивосток), выступающего в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), обязало травмированных игроков девять часов в день находиться на домашнем стадионе команды, «Фетисов-арене». Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Шону Моррисонну, Дамиру Жафярову, Виктору Александрову и Константину Глазачеву предписано отмечаться при входе и выходе из арены. Таким образом контролируется их нахождение на рабочем месте. В период с 9:00 до 18:00 хоккеисты обязаны два раза посетить тренажерный зал, а в качестве тренера по физической подготовке они получили одного из охранников арены.

В конце декабря «Адмирал» разорвал контракт со своим лучшим бомбардиром — 22-летним Владимиром Ткачевым — и еще с шестью хоккеистами. Это произошло после того, как игроки обратились в арбитраж лиги из-за задержек по зарплатам.

В декабре прошлого года новым президентом клуба стал гендиректор Владивостокского морского торгового порта Заирбек Юсупов. По его словам, глобальная задача нового руководства — сделать «Адмирал» лучшим хоккейным клубом мира.

В текущем сезоне «Адмирал» занимает 12-ю строчку Восточной конференции из 14 возможных. Команда потеряла шансы на выход в плей-офф.

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