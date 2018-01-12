Российский хоккейный клуб избавится от всех иностранцев

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Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко объявил о том, что в клубе Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» будут играть только россияне. Его слова приводит «Р-Спорт».

«Выгоняем всех иностранцев. Выгнали, остались два канадца, которые просто болеют, спрятались, на бюллетене сидят, не могут заявление написать. Считанные дни остались, и у нас будут одни россияне», — заявил Тарасенко. По его словам, в крае есть сильные молодые хоккеисты, которые способны играть в команде.

Врио губернатора раскритиковал другую команду КХЛ: «Такого не будет, как в китайском "Куньлунь", где одни американцы, канадцы и финны».

Согласно информации на сайте «Адмирала», в команде остались два канадца — защитник Шон Моррисон и нападающий Мартен Сен-Пьер.

В конце декабря во владивостокском клубе сменился главный тренер: российский наставник Андрей Разин заменил шведа Фредрика Стиллмана. После 50 матчей регулярного чемпионата «Адмирал» занимает 12-е место в Восточной конференции КХЛ.

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