Российских футболистов назвали колхозниками

Ведущая телеканала «Пятница» Мария Ивакова рассказала об отношении к российскому спорту. Слова журналистки приводит Eurosport.

«Мне кажется, русские футболисты похожи на колхозников. Как-то нет среди них образцов. Чтобы были с манерами, красавцы. Вообще на ум никто не приходит», — заявила Ивакова.

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Ведущая отдала предпочтение баскетболистам. «Вот недавно летела одним самолетом с баскетбольным клубом — там как на подбор. Причем клуб неизвестный. Наверное, все красивые парни собрались в таких командах», — отметила она.

Лучшими спортсменами 31-летняя Ивакова назвала футболиста Дэвида Бекхэма и теннисистку Марию Шарапову.

В июне 2017 года главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов сравнил отечественных футболистов с деревьями. По мнению наставника, спортсмены не умеют играть в пас, а мяч отскакивает от них, как от дерева.

В декабре 2017 года член комитета по этике Российского футбольного союза Геннадий Костылев предложил строго наказать нападающего сборной России Александра Кокорина, пострелявшего из пистолета на свадьбе своего друга. Костылев заявил, что форварда не мешало бы «отхлестать ремнем».

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