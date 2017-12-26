Игравший в СССР американский футболист вспомнил про русские «пытки»

Выступавший за московский «Локомотив» американский полузащитник Дейл Малхолланд поделился впечатлениями о жизни в России. Об этом сообщает Eurosport.

«Когда я узнал, что такое русская парная, впервые ощутил себя "вне тела". И почувствовал, что средневековые пытки могут быть приятными», — заявил футболист.

По мнению американца, Россия — самая холодная страна из тех, где он жил. Малхолланд также вспомнил о любимых российских продуктах. «Пробовал все, в том числе водку! Икра? О да, я люблю только русскую икру. Все остальное — низкосортные подделки», — отметил спортсмен.

Сейчас Малхолланду 53 года. В 1990-м он выступал за «Локомотив», тренером которого в то время был Юрий Семин. За московскую команду футболист забил шесть мячей. После окончания сезона вместе с «Локомотивом» хавбек поехал в турне по США и остался играть в команде «Майами Фридом».

Малхолланд стал вторым иностранным футболистом, игравшим в СССР. Первым был болгарский защитник Теньо Минчев.

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