Португалец из «Зенита» пожаловался на шокирующие февральские морозы в России

Португальский защитник «Зенита» Луиш Нету, выступающий на правах аренды за турецкий «Фенербахче», рассказал, что был шокирован февральскими морозами в России. Слова футболиста в субботу, 16 декабря, приводит портал Fanatik.

«Первый шок, который я испытал, — это холодная погода в феврале. До перехода в "Зенит" я никогда не был в Санкт-Петербурге, только в Москве вместе со сборной. Все было в снегу», — отметил Нету.

По его словам, адаптироваться было не очень просто. «Я не мог найти себе места в городе, к тому же были проблемы с зарплатой. Но когда пришел тренер Андре Виллаш-Боаш, все стало нормально», — добавил защитник.

Нету перешел в «Фенербахче» летом 2017 года. До этого он 3,5 года выступал в составе «Зенита». Вместе с санкт-петербургским клубом футболист выиграл чемпионат России и национальный Кубок.

В активе Нету 14 матчей в составе сборной Португалии. В 2017-м он завоевал бронзовую медаль на Кубке конфедераций.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!