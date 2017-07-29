Перуанский футболист «Локомотива» пожаловался на слишком холодное лето в России

Нападающий московского «Локомотива» Джефферсон Фарфан в интервью газете «Спорт-Экспресс» заявил, что его удивляет слишком холодное лето в России.

«Москва — это красивый современный город, как тут может быть скучно? А еще — таких дружелюбных людей, как в России, мало где встречал. Одно меня только удивляет. Меня предупреждали, что в России холодно зимой, но, черт возьми, почему здесь такой холод летом», — рассказал Фарфан.

В столичном метеобюро назвали июнь этого года самым холодным за последние 14 лет в Москве. В июне 2003 года температура воздуха опускалась до минус 4 градусов.

Перуанец присоединился к «Локомотиву» зимой 2017 года, перейдя из «Аль-Джазиры» (ОАЭ). Вместе с командой в конце сезона-2016/2017 он завоевал Кубок России. В нынешнем розыгрыше Российской футбольной премьер-лиги на его счету два матча и один гол.