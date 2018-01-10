Российский боксер выложил видео с украинскими военными и стал предателем

Российский боксер, чемпион мира в полутяжелой весовой категории по версии Всемирной боксерской организации (WBO) Сергей Ковалев распространил социальный ролик «Люби» с участием людей в форме военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Видео появилось в Instagram-аккаунте спортсмена.

Пользователи социальной сети раскритиковали Ковалева в комментариях к видео. Они начали обвинять россиянина в предательстве, поддержке Украины и пропаганде ВСУ.

Один из юзеров призвал поклонников Ковалева отписаться от его аккаунта и задал боксеру вопрос: «А эти солдаты на Донбасс едут любить?» Другой обратил внимание на отрицательное отношение к русским на Украине: «Послушал бы ты, что они о тебе и о России говорят!»

34-летний Ковалев одержал 31 победу (27 — нокаутом) при двух поражениях (от американца Андре Уорда) и одной ничьей. 26 ноября он нокаутировал украинца Вячеслава Шабранского.

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