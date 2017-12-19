Назван новый соперник Ковалева

Российский боксер, чемпион мира в полутяжелой весовой категории по версии Всемирной боксерской организации (WBO) Сергей Ковалев встретится с соотечественником Игорем Михалкиным. Об этом сообщает ESPN.

Бой пройдет 3 марта на арене «Мэдисон сквер гарден» в Нью-Йорке. В поединке помимо титула Ковалева будет разыгран пояс чемпиона мира по версии Международной боксерской организации (IBO), которым владеет Михалкин.

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Отмечается, что в тот же вечер на ринг выйдет еще один российский чемпион мира Дмитрий Бивол. Он будет защищать свой титул в полутяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в поединке с кубинцем Салливаном Баррерой.

34-летний Ковалев одержал 31 победу (27 — нокаутом) при двух поражениях (от американца Андре Уорда) и одной ничьей. 26 ноября он нокаутировал украинца Вячеслава Шабранского. На счету 32-летнего Михалкина 21 победа (9 нокаутом) при одном поражении.

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