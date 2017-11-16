Боксер Ковалев вспомнил о зависимости от алкоголя

Российский боксер Сергей Ковалев рассказал о регулярном употреблении алкогольных напитков. Об этом сообщает YouTube-аккаунт Fight Hub TV.

«Я раньше спокойно пил пиво, ведь никаких последствий не было. Я мог выпивать по несколько банок пива каждый день. Водку тоже пил. Перед ужином. Это было нормально», — признался Ковалев.

Боксер заявил, что изменил распорядок дня. «Раньше делал слишком большие паузы между боями. Отдых не шел на пользу — набирал лишний вес. Сейчас же сижу на диете, пью только воду, никаких газировок или алкоголя», — добавил спортсмен.

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В сентябре 2017 года Ковалев сменил тренера, объяснив свое решение тем, что американский специалист Джон Дэвид Джексон за время работы ничего ему не дал.

В июне 34-летний спортсмен второй раз подряд проиграл американскому боксеру Андре Уорду. Судья присудил Ковалеву технический нокаут в восьмом раунде. Эти два поражения — единственные в карьере россиянина. В его активе 30 побед (26 нокаутом) и одна ничья.

25 ноября в Нью-Йорке Ковалев проведет бой за титул чемпиона по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе с украинцем Вячеславом Шабранским.