Ковалев расстался с ничего не давшим ему американским тренером

Российский боксер Сергей Ковалев объявил о расставании со своим постоянным тренером Джоном Дэвидом Джексоном. Об этом сообщает Boxing Scene.

«За все время, что мы вместе работали Джексон ничего мне не дал. Когда я был в ринге, я не чувствовал реальной помощи от него, так как весь процесс подготовки к бою выстраивал сам. Я не хочу говорить ничего плохого о нем как о человеке, но как тренер он мне не подходит», — сказал Ковалев.

По словам боксера, тренер должен помогать боксеру в перерывах между раундами, когда есть одна минута на отдых. «Он не должен просто говорить мне куда бить, это я и сам знаю, я в боксе с 11 лет. Тренер должен подсказать с тактикой, как вынудить оппонента раскрыться. Из-за того, что эмоции на ринге переполняют, тренеру со стороны многие вещи виднее, чем нам», — добавил Ковалев и не указал, кто будет его новым наставником.

12 сентября менеджер россиянина Эгис Климас заподозрил Джексона в том, что он подсыпал своему подопечному снотворное перед вторым боем с американцем Андре Уордом.

В июне 34-летний уроженец Челябинска во второй раз подряд проиграл Уорду. Рефери остановил поединок в восьмом раунде, присудив российскому боксеру технический нокаут. При этом Тони Уикс, обслуживавший поединок, признал, что слишком рано прервал бой, а также заявил, что не заметил, как американец наносил россиянину удары ниже пояса. Команда Ковалева опротестовала результаты поединка.

Эти два поражения — единственные в карьере 34-летнего Ковалева. В его активе 30 побед (26 нокаутом), еще один бой завершился ничьей. Следующим соперником россиянина будет украинец Вячеславо Шабранский, поединок пройдет 25 ноября на арене «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке (США).