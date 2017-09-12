Тренера заподозрили в одурманивании Ковалева перед поединком с Уордом

Менеджер российского боксера Сергея Ковалева Эгис Климас заподозрил тренера спортсмена Джона Дэвида Джексона в том, что он подсыпал своему подопечному снотворное перед вторым боем с американцем Андре Уордом. Об этом он заявил Boxingtalk.

«Я не уверен, что Джексон не подкинул какое-нибудь снотворное в воду Сергея перед тем, как мы вышли на ринг, потому что Ковалев спал во время поединка», — заявил Климас.

В июне Ковалев заявил, что раздумывает над сменой тренера. По словам спортсмена, ему предложил сотрудничество тренер Уорда Вирджил Хантер. Однако официально о переходе россиянина к новому наставнику объявлено не было.

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В том же месяце Ковалев во второй раз подряд проиграл американцу. Рефери остановил поединок в восьмом раунде, присудив российскому боксеру технический нокаут. При этом Тони Уикс, обслуживавший поединок, признал, что слишком рано прервал бой, а также заявил, что не заметил, как американец наносил россиянину удары ниже пояса. Команда Ковалева опротестовала результаты поединка.

Эти два поражения — единственные в карьере 34-летнего Ковалева. В его активе 30 побед (26 нокаутом), еще один бой завершился ничьей. 33-летний Уорд выиграл все 32 поединка (16 нокаутом).