Спорт
 

Ковалев раскритиковал судейское решение по бою Головкина и Альвареса

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Геннадий Головкин
Геннадий Головкин

Казахстанский боксер Геннадий Головкин был достоин победы в бою с мексиканцем Саулем Альваресом, который завершился вничью. Такое мнение высказал в Instagram бывший чемпион мира по нескольким версиям в полутяжелом весе Сергей Ковалев.

«Гена чисто выиграл этот бой. Это уже не спорт, а чистый бизнес! В какой раз убеждаюсь, что в Вегасе нельзя выяснить, кто на самом деле лучший в том или ином весе», — написал россиянин.

В Twitter он отметил, что крайне разочарован судейским решением по поединку. По мнению Ковалева, Головкин выиграл бой со счетом 117:111.

Казахстанского боксера также поддержал бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Леннокс Льюис. «Считаю, что Головкин — явный победитель этого боя», — написал британец в Twitter.

Поединок между Головкиным и Альваресом прошел в Лас-Вегасе вечером в субботу, 16 сентября. Бой завершился раздельной ничьей: один из судей отдал победу казахстанскому боксеру, второй — мексиканцу, третий посчитал, что поединок был равным. Победу Альваресу со счетом 118:110 присудила рефери Аделаида Берд, в послужном списке которой назначения на 442 боя с 1997 года.

На кону стояли принадлежащие Головкину чемпионские пояса по версиям WBA Super, IBF и WBC в среднем весе. По итогам поединка 35-летний спортсмен сохранил титулы.

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