Бой Головкина и Альвареса завершился вничью

Бой казахстанского боксера Геннадия Головкина и мексиканца Сауля Альвареса завершился вничью. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Бой за чемпионство мира в среднем весе по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) проходил в Лас-Вегасе.

До этого боя в активе 27-летнего Альвареса было 49 побед (34 нокаута) при одном поражении (от Флойда Мэйуэзера в 2013 году) и одной ничьей. 35-летний Головкин до поединка с Альваресом одержал 37 побед в 37 боях (33 нокаута).