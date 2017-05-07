Анонсирован бой между Головкиным и Альваресом

Бой между мексиканским боксером Саулем Альваресом и Геннадием Головкиным из Казахстана пройдет 16 сентября. Об этом объявили сами боксеры на телеканале HBO. Видео было опубликовано на YouTube-канале «Наш Бокс».

В бою будут разыгрываться титулы чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) в среднем весе, ныне принадлежащие Головкину. Место проведения поединка будет объявлено позже.

В ночь на воскресенье Альварес в Лас-Вегасе победил соотечественника Хулио-Сезара Чавеса единогласным решением судей (120:108).

В активе 26-летнего Альвареса 49 побед (34 нокаута) при одном поражении (от Флойда Мэйуэзера в 2013 году) и одной ничьей. 35-летний Головкин одержал 37 побед в 37 боях (33 нокаута).