Альварес единогласным решением судей победил Чавеса

Мексиканский боксер Сауль Альварес победил соотечественника Хулио Сезара Чавеса-младшего. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Бой прошел утром в воскресенье в Лас-Вегасе и завершился победой Альвареса единогласным решением судей (120:108). Поединок проходил в рамках промежуточной весовой категории (до 74,5 килограммов). В нем не разыгрывалось официальных титулов.

За бой 26-летний Альварес получил 5 миллионов долларов, 31-летний Чавес — 3 миллиона.

В активе Альвареса стало 49 побед (34 нокаута) при одном поражении (от Флойда Мэйуэзера в 2013 году) и одной ничьей. Чавес одержал 50 побед (32 нокаутом), потерпел три поражения и один бой свел вничью.