Бывший чемпион мира по боксу Шейн Мозли проведет поединок в России

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях американец Шейн Мозли проведет бой в России. Об этом сообщает портал Allboxing.ru со ссылкой на промоутерскую компанию «RCC Boxing Promotions».

Соперником 45-летнего американца будет 21-летний россиянин Магомед Курбанов. Поединок состоится 5 мая в Екатеринбурге и будет носить рейтинговый статус.

В активе Курбанова 10 побед в 10 боях на профессиональном ринге (8 нокаутов). Мозли был чемпионом мира в легкой, полусредней и первой средней весовых категориях. За карьеру американец одержал 49 побед (41 нокаут), 10 поражений и одна ничья. В активе американца победы над Оскаром Де Ла Хойя, Фернандо Варгасом и Рикардо Майрогой. Он также терпел поражения единогласным решением судей от Флойда Мэйуэзера, Мэнни Пакьяо и Сауля Альвареса.