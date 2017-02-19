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Бывший чемпион мира по боксу Шейн Мозли проведет поединок в России

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Шейн Мозли
Шейн Мозли

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях американец Шейн Мозли проведет бой в России. Об этом сообщает портал Allboxing.ru со ссылкой на промоутерскую компанию «RCC Boxing Promotions».

Соперником 45-летнего американца будет 21-летний россиянин Магомед Курбанов. Поединок состоится 5 мая в Екатеринбурге и будет носить рейтинговый статус.

В активе Курбанова 10 побед в 10 боях на профессиональном ринге (8 нокаутов). Мозли был чемпионом мира в легкой, полусредней и первой средней весовых категориях. За карьеру американец одержал 49 побед (41 нокаут), 10 поражений и одна ничья. В активе американца победы над Оскаром Де Ла Хойя, Фернандо Варгасом и Рикардо Майрогой. Он также терпел поражения единогласным решением судей от Флойда Мэйуэзера, Мэнни Пакьяо и Сауля Альвареса.

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