Боксер Головкин победил американца Джейкобса

Казахстанский боксер Геннадий Головкин одержал победу над представителем США Дэниелом Джейкобсом и защитил титулы чемпиона мира в среднем весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Бой прошел в ночь на воскресенье, 19 марта, на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке. Головкин одержал победу единогласным решением судей (115:112, 115:112, 114:113).

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За этот поединок казахстанский боксер получил 2,5 миллиона долларов, американский — 1,75 миллиона.

Теперь в активе Головкина 37 побед в 37 боях на профессиональном ринге (33 нокаута). 30-летний американец одержал 32 победы (29 нокаутов) и потерпел одно поражение — в 2010 году от россиянина Дмитрия Пирога.