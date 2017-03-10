Боксер Головкин оценил сложность предстоящего боя с Джейкобсом

Казахстанский боксер, чемпион мира в среднем весе по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) Геннадий Головкин поделился ожиданиями от предстоящего боя с обладателем титула WBA Regular, американцем Дэниелом Джейкобсом. Слова 34-летнего боксера приводит Fightnews.com.

«Это будет самый серьезный тест в моей жизни. Он — очень хороший боец, возможно, даже более сильный, чем я. Тем не менее, я отлично потренировался и готов к встрече на ринге», — сказал Головкин.

Уроженец Караганды также рассказал о своем ударе. «Конечно я чувствую, что в моих ударах есть сила. Это очень важное чувство. Сила ударов — это результат упорных тренировок, но чтобы победить одной силы мало. Не менее важен тайминг и чувство дистанции», — сказал боксер.

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Поединок Головкина и Джейкбоса пройдет 18 марта на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке. В активе Головкина 36 побед в 36 боях на профессиональном ринге (33 нокаута). 30-летний американец одержал 32 победы (29 нокаутов) и потерпел одно поражение — в 2010 году от россиянина Дмитрия Пирога.