Головкин рассказал о планах после боя с Альваресом

Казахстанский боксер, чемпион мира в среднем весе по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) Геннадий Головкин рассказал о планах после боя с мексиканцем Саулем Альваресом. Слова Головкина приводит BoxingScene.

«Думаю, что у меня есть два варианта после этого боя. Первый — реванш с Альваресом. А второй — собрать все пояса. Я хочу владеть всеми поясами в среднем весе, это моя мечта», — сказал Головкин.

В активе 35-летнего Головкина — три из четырех чемпионских поясов в среднем весе. Титулом по версии Всемирной боксерской организации (WBO) владеет британец Билли Джо Сондерс.

Головкин также заявил, что не собирается встречаться на ринге с американцем Флойдом Мэйуэзером. «Никогда этот бой не состоится. Я не думаю, что Флойд боится, просто этот бой невозможен», — считает Геннадий.

Бой между Головкиным и Альваресом пройдет 16 сентября в Лас-Вегасе.

В активе 26-летнего мексиканца 49 побед (34 нокаута) при одном поражении (от Флойда Мэйуэзера в 2013 году) и одной ничьей. 35-летний Головкин одержал 37 побед в 37 боях (33 нокаута).