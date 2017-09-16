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Казахский молот

Чего ждать от боя двух величайших боксеров

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Геннадий Головкин
Геннадий Головкин
Фото: Harry How / Getty Imаges

Ни одного события в этом году любители бокса не ждали так, как этого. 16 сентября на самую вместительную арену Лас-Вегаса — T-Mobile — выйдут непобежденный Геннадий Головкин и Сауль Канело Альварес. Чем крут этот бой — рассказывает «Лента.ру».

Один бой — четыре титула

«Готовы к одному из лучших боев в истории бокса?» — спросил Головкин у своих подписчиков в одной из социальных сетей. Оценивая так предстоящий поединок, он если и преувеличивает, то совсем немного. Головкин против Альвареса — из тех редких боев, которые не нуждаются в том, чтобы к ним искусственно подогревали интерес. Уровень и статус соперников настолько высок, что раскрутка происходит сама собой.

В последние годы редко бывает, что на ринге встречаются два по-настоящему элитных боксера, не прошедших свой пик. В 2017-м таких боя было всего два — Сергей Ковалев против Андре Уорда и Кит Терман против Дэнни Гарсии. Даже бой Владимира Кличко с Энтони Джошуа трудно поставить в этот ряд из-за почтенного (41 год) возраста украинца.

Головкин и Альварес входят в пятерку рейтинга pound for pound (то есть лучших боксеров вне зависимости от весовой категории). В поединке разыгрываются четыре титула чемпиона мира в среднем весе (WBC, WBA, IBF и IBO) и неофициальный статус лучшего боксера планеты. Билеты на арену T-Mobile, вмещающую около 20 тысяч зрителей, были раскуплены за неделю с момента старта продаж.

Головкин давно ждал боя с Канело. Он не скрывает, что для него поединок с мексиканцем — дело всей карьеры. Боксеры могли сойтись на ринге год назад, но тогда Альварес предпочел отказаться от титула WBC в среднем весе, чтобы избежать встречи с казахстанцем и лучше подготовиться к бою с заметно превосходящим его по габаритам соперником. Он тогда провел поединок с долговязым соотечественником Хулио Сезаром Чавесом-младшим. Избил его, даже не вспотев.

Интересно, что и Альварес называет бой с Головкиным самым важным и трудным в жизни, хотя за плечами у него встреча с Флойдом Мэйуэзером-младшим. Тогда, в 2013-м Альваресу было всего 23, Флойд выиграл за явным преимуществом, но мексиканец выглядел в тот осенний вечер вполне достойно. Один из судей даже зафиксировал ничью, правда, после этого профессиональные бои он уже не обслуживал.

В карьере Головкина не было столь грандиозных поединков, но самый сложный он провел совсем недавно. В марте этого года Геннадий на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке встретился с чемпионом мира Дэниелом Джейкобсом. Победивший рак американец оказался самым сильным оппонентом в карьере уроженца Караганды: Джейкобс почти безоговорочно доминировал во второй половине боя и был близок к ничьей. 35-летний казахстанец не выглядел таким неуязвимым, как прежде, чем немного насторожил своих поклонников и дал повод критикам говорить о том, что годы берут свое.

Неидеальная форма Головкина в предыдущем бою отчасти сыграла ему на руку. Сам Геннадий считает, что, если бы он был с Джейкобсом так же силен, как всегда, и прикончил бы его в одном из средних раундов, то промоутер Альвареса Оскар де ла Хойя не вывел бы своего подопечного на этот поединок — в лучшем случае подождал бы еще годик-другой.

Не Мэйуэзер, но тоже неплохо

Несмотря на проблемы, возникшие у Головкина с Джейкобсом, он считается фаворитом боя с Альваресом, хотя шансы оцениваются как почти равные. На Геннадия можно поставить с коэффициентом 1,6, на его соперника — 2.5. Мнения специалистов об исходе этого боя разделились примерно поровну.

Флойд Мэйуэзер-младший, недавно поколотивший одну из главных звезд ММА Конора Макгрегора, не сомневается в победе Альвареса. В одном из интервью он предсказал даже нокаут. В другом, более позднем, был осторожнее в оценках, но все равно отдавал небольшое преимущество рыжеволосому мексиканцу.

Среди тех, кто ставит на Головкина, — бывший спарринг-партнер Макгрегора Поли Малиньяджи, экс-чемпион мира в первом тяжелом весе Григорий Дрозд и многие другие боксеры из России и ближнего зарубежья. Сергей Ковалев, приятель Геннадия, считает, что его шансы на победу — 50 на 50.

Проблемой для Геннадия может стать то, что он никогда не встречался с боксером уровня Сауля Альвареса. Келл Брук и Дэниел Джейкобс — сильные и уважаемые ребята, но Мэйуэзер, Мигель Котто и даже Эрисланди Лара — это другая лига. У Сауля действительно более внушительный послужной список, однако и он никогда не соперничал с таким физически мощным нокаутером, как Головкин.

Один из ключевых факторов, от которых зависит исход поединка, — физическая форма Головкина. Если он снова устанет после восьмого раунда, ему трудно будет рассчитывать на победу по очкам. Зная любовь судей в Неваде к Альваресу, в случае близкого и в целом равного боя, победу, скорее всего, отдадут ему. Если же Геннадий будет в полном порядке на протяжении 12 раундов, то должен «перестучать» оппонента относительно уверенно за счет длины рук и прекрасной работы джебом.

Учитывая запредельные количество и тоннаж ударов Геннадия, не исключен даже нокаут в поздних раундах, хотя верится в это с трудом. Все-таки голова у Альвареса прочная. Сам мексиканец на досрочную победу рассчитывает не особо, хотя и такой вариант не исключен. Если ему удается лаки-панч, соперники, как правило, падают без сознания. Особенно внимательным Головкину нужно быть с атаками оппонента по корпусу.

Предстоящий бой — не только главный для спортивного наследия обоих боксеров, но и самый денежный в их жизни. Гарантированный гонорар обоих чемпионов — 15 миллионов долларов. В несколько раз больше (от 70 до 100 миллионов) принесут продажи платных трансляций по системе pay-per-view. 60 процентов этой суммы разделят между боксерами поровну. В общей сложности каждый получит от 40 до 60 миллионов долларов. Головкин никогда не зарабатывал даже треть от этого. Альварес сорвал солидный куш за поединок с Мэйуэзером, но даже те деньги не сравнятся с гонораром за бой с Головкиным.

Почти нет сомнений, что на ринге боксеры отработают свои гонорары с запасом. Оба нацелены на атаку и обладают страшным ударом. Оба не идеально обороняются и пропускают контратаки, из-за чего бой может стать одним из самых зрелищных в году. Головкин перед каждым поединком обещает зрителем «биг драма шоу», и в ночь с 16 на 17 сентября он его явно обеспечит. И Альварес поможет ему в этом лучше других.

Михаил Потапов

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