Определился следующий соперник Ковалева

Российский боксер, бывший чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев проведет бой с украинцем Вячеславом Шабранским. Об этом сообщает Boxingscene.

Поединок пройдет 25 ноября на арене «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке (США). Бой не будет титульным и продлится не более 10 раундов.

26 августа сообщалось, что Ковалев задумался о завершении карьеры, но его промоутер Кэти Дува опровергла эту информацию.

18 июня 34-летний уроженец Челябинска проиграл американцу Андре Уорду техническим нокаутом в восьмом раунде. Это поражение стало для Ковалева вторым в карьере и вторым подряд от Уорда. Американец защитил чемпионские титулы по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 79,38 килограмма.

В активе россиянина 30 побед (26 нокаутом), 2 поражения и 1 ничья. 30-летний Шабранский одержал 19 побед (16 нокаутом) и потерпел одно поражение. 16-го декабря 2016 года уроженца Житомира нокаутировал кубинец Салливан Баррера.