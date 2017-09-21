Ковалев прокомментировал завершение Уордом карьеры

Российский боксер Сергей Ковалев прокомментировал завершение карьеры своим бывшим соперником, американцем Андре Уордом. Слова 34-летнего россиянина в четверг, 21 сентября, приводит ТАСС.

«Не испытываю к нему никаких эмоций. Рад за него, что он завершил карьеру», — сказал Ковалев и поздравил коллегу с этим решением.

Уорд объявил о завершении карьеры 21 сентября. По словам 33-летнего американца, его тело больше не способно справляться с нагрузками и сам он утратил желание сражаться.

За профессиональную карьеру Уорд одержал 32 победы (16 нокаутом) и не потерпел ни одного поражения. В последних двух поединках он победил россиянина Сергея Ковалева. В ноябре 2016 года — единогласным решением судей (114:113), а в июне 2017-го — техническим нокаутом в восьмом раунде.