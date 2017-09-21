Уорд завершил карьеру после двух побед над Ковалевым

Американский боксер, чемпион мира в полутяжелом весе Андре Уорд объявил о завершении карьеры. Об этом сообщается на сайте 33-летнего бойца.

«Миссия завершена. Бокс, я люблю тебя, ты был частью моей жизни с 10 лет. Ты так многому меня научил... Я многим ради тебя жертвовал, а ты дал мне больше, чем я когда-либо мог подумать. Ты дал мне основу, сделал чемпионом, позволил обеспечить семью. Я всегда буду тебе благодарен», — написал Уорд.

Боксер добавил, что покидает профессиональный спорт, находясь на вершине. «Это всегда было моей мечтой, и мы это сделали... Хочу, чтобы меня поняли: я ухожу, потому что мое тело больше не может справляться с нагрузками, я больше не испытываю прежнего желания сражаться», — добавил боец.

За профессиональную карьеру Уорд одержал 32 победы (16 нокаутом) и не потерпел ни одного поражения. В последних двух поединках он победил россиянина Сергея Ковалева. В ноябре 2016 года — единогласным решением судей (114:113), а в июне 2017-го — техническим нокаутом в восьмом раунде.