Ковалев заменил ничего не давшего ему американского тренера

Новым тренером российского боксера Сергея Ковалева стал Аброр Турсунпулатов. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Instagram.

«Есть общее понимание, к чему и как готовиться. А это главное. Надеюсь наша совместная работа принесёт новый успех в моей карьере боксера», — добавил спортсмен. Специалист будет помогать Ковалеву готовиться к поединку против украинца Вячеслава Шабранского, который пройдет 25 ноября в США.

18 сентября Ковалев объявил о расставании со своим постоянным тренером Джоном Дэвидом Джексоном. Он объяснил свое решение тем, что американец за это время ничего ему не дал.

В июне 34-летний боксер во второй раз подряд проиграл американцу Андре Уорду. Рефери присудил Ковалеву технический нокаут в восьмом раунде. При этом Тони Уикс, обслуживавший поединок, признал, что слишком рано остановил бой, а также заявил, что не заметил, как американец наносил россиянину удары ниже пояса. Команда россиянина опротестовала результаты поединка.

Эти два поражения — единственные в карьере 34-летнего Ковалева. Также в его активе 30 побед (26 нокаутом), еще один бой завершился ничьей.