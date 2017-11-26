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Российский боксер победил украинца в бою за титул чемпиона мира

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Тренировка Сергея Ковалева
Тренировка Сергея Ковалева

Российский боксер Сергей Ковалев одержал победу над украинцем Вячеславом Шабранским и стал регулярным чемпионом мира по боксу в полутяжелом весе по версии Всемирной боксерской организации. Об этом сообщает ТАСС

«Спасибо всем за поддержку, я это сделал, я снова стал чемпионом, я вернулся», — сказал Ковалев.

Поединок прошел в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден». В первом раунде Шабранский дважды оказывался на настиле ринга. Во втором раунде россиянин нокаутировал украинца, после чего рефери решил остановить бой.

34-летний Ковалев провел на профессиональном ринге 34 поединка, в которых одержал 31 победу (27 — нокаутом) и потерпел два поражения.

Российский боксер Александр Устинов 26 ноября проиграл немцу Мануэлю Чарру в бою за титул регулярного чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации. Судьи единогласно назвали Чарра победителем.


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