Устинов проиграл Чарру в бою за титул чемпиона мира по боксу

Немецкий боксер сирийского происхождения Мануэль Чарр победил россиянина Александра Устинова в бою за титул регулярного чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Бой прошел в немецком городе Оберхаузен и завершился победой Чарра по единогласному решению судей со счетом (115:111, 116:111, 115:112).

Для 33-летнего Чарра эта победа стала 31-й в карьере (17 нокаутом) при четырех поражениях. 40-летний Устинов потерпел второе поражение при 34 победах (25 нокаутом).

Титулом суперчемпиона мира по версии WBA в тяжелом весе владеет британец Энтони Джошуа, который в апреле 2017 года нокаутировал украинца Владимира Кличко в 11-м раунде.