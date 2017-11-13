Назвавший себя толстой свиньей британец Фьюри вернется на ринг

Бывший чемпион мира по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) в тяжелом весе британец Тайсон Фьюри вернется на ринг в апреле 2018 года. Об этом в понедельник, 13 ноября, передает BoxingScene.com.

«Думаю, Тайсон вернется в апреле», — сообщил дядя и тренер спортсмена Питер Фьюри.

Тренер прокомментировал возможный поединок с Энтони Джошуа. «Это бой, который хотят видеть болельщики, и это бой, которого Тайсон действительно хочет», — отметил он.

Фьюри-старший также рассказал о других конкурентах своего подопечного. «Тайсон не впечатлен действующими боксерами-тяжеловесами и не думает, что кто-то из них сможет его победить», — добавил он.

10 ноября британский боксер Энтони Джошуа согласился на поединок с Фьюри. При этом он назвал экс-чемпиона мира жирной свиньей и посоветовал ему сходить в спортзал.

3 ноября Фьюри назвал себя толстой свиньей и потряс объемным животом.

Осенью 2015 года Фьюри победил Владимира Кличко единогласным решением судей. После этого боксер на ринг не выходил и лишился всех трех титулов (IBF, WBA и WBO).

29-летний британец не проиграл ни в одном из 25 боев. В активе 28-летнего Джошуа также 20 побед в 20 боях на профессиональном ринге (все — нокаутом).