Канадский хоккеист не увидел медведей в Новосибирске и загрустил

Защитник казахстанского «Барыса», канадец Даррен Диц рассказал, что не встретил ни одного медведя в Новосибирске, из-за чего ему стало грустно. Слова хоккеиста приводит «Чемпионат.com».

«Вы знаете, я очень расстроен, но за три дня в Новосибирске не встретил ни одного медведя. Их здесь нет, вы представляете? Обычные люди живут обычной жизнью. Что же касается мороза, то в столице Сибири оказалось теплее, чем в моем родном городе в Канаде. Я уже прикалывался над друзьями, посылая сообщения про погоду», — рассказал Диц.

24-летний канадец провел 24 матча в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), забросил семь шайб и отдал 11 результативных передач. Сезон-2017/2018 стал для Дица первым в КХЛ. До этого он выступал за клуб Американской хоккейной лиги (АХЛ) «Техас Старс». Защитник не имеет опыта выступлений за национальную сборную Канады.