Словенский хоккеист пойман на допинге и отстранен от Олимпиады

Нападающий сборной Словении по хоккею и нижнекамского «Нефтехимика» Жига Еглич сдал положительный допинг-тест и пропустит оставшуюся часть Олимпийских игр в Пхенчхане. Об этом сообщается на сайте Спортивного арбитражного суда (CAS).

В пресс-релизе отмечается, что допинг-тест словенца дал положительный результат на фенотерол. Решение по делу Еглича будет вынесено после окончания Олимпиады. Спортсмен должен покинуть Олимпийскую деревню в течение суток.

18 февраля бронзовый призер Игр-2018 в дабл-миксте, российский керлингист Александр Крушельницкий был пойман на использовании мельдония. По информации портала «Чемпионат.com», допинг-проба В спортсмена также дала положительный результат.

Еглич начинал нынешний сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в нижегородском «Торпедо». В октябре 2017 года словенец расторг контракт с клубом и перешел в «Нефтехимик». В активе спортсмена две шайбы в 41 матче.

Сборная Словении в матче плей-офф Олимпиады играет с национальной командой Норвегии. Победитель в четвертьфинале встретится с российской командой.

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