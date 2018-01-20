Тренер клуба КХЛ приготовился «бухать» во время олимпийского перерыва

Главный тренер клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Торпедо» Петерис Скудра заявил, что команда будет «бухать» во время перерыва на Олимпийские игры 2018 года. Слова специалиста приводит «Чемпионат.com».

«Чем будет заниматься команда в олимпийский перерыв? Не знаю, бухать. Что мы можем делать… Мы готовимся к плей-офф, пока не знаем своего соперника. Мы в первую очередь должны подтянуть свою игру», — сказал Скудра.

19 января санкт-петербургский СКА досрочно стал победителем регулярного чемпионата КХЛ. Питерцы оказались недосягаемыми для московского ЦСКА, который проиграл уфимскому «Салавату Юлаеву» со счетом 1:2.

«Торпедо», представляющее Нижний Новгород, занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. Команда Скудры сыграет в плей-офф Кубка Гагарина. Соперник клуба станет известен позднее.

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