Ковальчук прокомментировал награждение футболистов за ЧМ-2018

Нападающий сборной России по хоккею и олимпийский чемпион Илья Ковальчук прокомментировал присвоение российским футболистам званий заслуженных мастеров спорта за выход в 1/4 финала чемпионата мира-2018. Слова спортсмена приводит «Национальная служба новостей».

«Если им дали звание ЗМС, значит, они это заслужили. По себе знаю, какое это давление со всех сторон, когда чемпионат или Олимпиада проходит в своей стране», — заявил 35-летний хоккеист.

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Присвоение футболистам званий вызвало критику у ряда российских спортсменов. Бывшая волейболистка Екатерина Гамова, в частности, назвала награждение игроков сборной обесцениванием званий. Бывший фигурист Максим Траньков также усомнился в заслуженности наград. Олимпийский чемпион по волейболу Дмитрий Мусэрский поддержал Гамову, отметив в свою очередь, что звание заслуженного мастера спорта не стоит давать за восьмое место на турнире.

Сборная России по футболу впервые в своей истории добралась до 1/4 финала ЧМ. Во встрече за выход в полуфинал сильнее оказались хорваты. Команда Станислава Черчесова уступила в серии послематчевых пенальти со счетом 3:4 после того, как по итогам 120 была зафиксирована ничья (2:2).

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