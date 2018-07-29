Еще один олимпийский чемпион поддержал Гамову

Олимпийский чемпион по волейболу Дмитрий Мусэрский прокомментировал в Instagram слова волейболистки Екатерины Гамовой, которая подвергла критике присвоение футболистам сборной России званий заслуженных мастеров спорта (ЗМС).

«Поддерживаю Екатерину полностью. Удивлен, читая комментарии, как люди поливают грязью человека, столько вложившего в развитие спорта в своей стране, Катя однозначно не заслужила такого», — написал Мусэрский.

По словам олимпийского чемпиона, он разочаровался в значке ЗМС. «Да, этот значок толком не дает никаких привилегий по жизни, но это высшая награда в спорте, и, уверен, каждый спортсмен в России мечтает ее получить! А высшая награда не может быть за восьмое место… Значок ЗМС лично для меня потерял свою ценность», — добавил он.

Материалы по теме Спасибо, ребята Россия проиграла хорватам по пенальти. За эту команду никому не стыдно

28 июля Гамова критично высказалась относительно награждения российских футболистов за попадание в 1/4 финала ЧМ-2018. По ее словам, такой шаг обесценивает звание заслуженного мастера спорта. Ее поддержали двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков и бывший футболист сборной России Евгений Алдонин.

Российская сборная по футболу впервые в своей истории добралась до 1/4 финала мундиаля. В матче за выход в полуфинал им не удалось обыграть хорватов: встреча завершилась серией послематчевых пенальти, где точнее оказался соперник (4:3).

Мусэрский является олимпийским чемпионом 2012 года, двукратным победителем Мировой лиги (2011 и 2013 годы) и победителем Лиги наций 2018 года.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!