Гамову расстроило награждение футболистов за чемпионат мира

Российская волейболистка Екатерина Гамова прокомментировала присвоение игрокам сборной России званий заслуженных мастеров спорта (ЗМС). Бывшая спортсменка сделала это в своем Instagram.
«Кому-то чтобы получить звание ЗМС (заслуженный мастер спорта) нужно выиграть Чемпионат Мира или стать призером Олимпийских Игр, а кто-то получает лишь за выход в 1/4 финала! Мне жаль, что звание ЗМС обесценивают!», — написала Гамова. Она подчеркнула, что не имеет претензий к самим футболистам сборной России.
Ранее 28 июля футболисты и тренеры национальной команды получили звания ЗМС за выход в 1/4 домашнего чемпионата мира. Об этом сообщили в официальном Twitter-аккаунте сборной.
Гамова также является заслуженным мастером спорта с 2000 года. Волейболистке было присвоено звание за завоевание серебряных медалей на Олимпиаде в Сиднее. В составе национальной команды Гамова по два раза выигрывала чемпионаты мира и Европы.