Черчесов остался в сборной России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подписал новый контракт с Российским футбольным союзом. Об этом сообщается на сайте РФС.

Договор был заключен на два года с возможностью продления еще на два. Специалист будет готовить команду к предстоящим контрольным матчам, играм Лиги наций и отборочному циклу чемпионата Европы-2020.

«В плане результатов команды планка поднята достаточно высоко, хотелось бы продолжать дальше в том же духе. Понимаем всю меру своей ответственности, будем делать свою работу с достоинством», — прокомментировал продление контракта Черчесов.

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По информации спортивного журналиста Нобеля Арустамяна, 54-летний тренер будет получать 2,4 миллиона евро в год. Кроме того, с учетом бонусов ежегодный оклад Черчесова может составить 3 миллиона евро.

Черчесов возглавил сборную в августе 2016 года. Под его руководством россияне добрались до четвертьфинала домашнего чемпионата мира, где уступили хорватам в серии послематчевых пенальти со счетом 3:4. В 1/8 финала сборная России выбила из турнира испанцев. В группе команда Черчесова заняла второе место, пропустив вперед сборную Уругвая.

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