Названа новая зарплата Черчесова в сборной России

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов продлит контракт и будет получать 2,4 миллиона евро в год. Об этом на своем YouTube-канале сообщил журналист Нобель Арустамян.

По информации Арустамяна, соглашение будет подписано до конца недели, на данный момент стороны достигли устной договоренности. Контракт будет подписан по системе «2+2», он будет автоматически пролонгирован в случае, если сборная пройдет отбор к Евро-2020. При этом у Черчесова будет возможность решить, хочет ли он продолжать руководить командой до чемпионата мира-2022.

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Зарплата 54-летнего специалиста с учетом всех бонусов может возрасти до 3 миллионов евро. Оклад повысят и всем членам тренерского штаба Черчесова — они будут получать на 20 процентов больше.

Черчесов возглавил сборную России в августе 2016 года. Под его руководством национальная команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира, где уступила сборной Хорватии в серии послематчевых пенальти со счетом 3:4. Россияне вышли из группы со второго места, пропустив вперед Уругвай, а в матче 1/8 финала в серии одиннадцатиметровых выбили с турнира испанцев.

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